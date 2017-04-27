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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Региональный форум «Молодежь Арктики» проходит в Мурманске
 
 
 
 
27 Апреля 2017 года, 12:15

Региональный форум «Молодежь Арктики» проходит в Мурманске


МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в стенах Мурманского государственного арктического университета проходит второй региональный форум «Молодежь Арктики». Целью форума является обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного и Арктической зоны России. Мероприятия направлены на поиск и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества. На форуме активно обсуждаются актуальные вопросы профилактики экстремизма, терроризма и распространения наркотических веществ.

«Для студентов это возможность обменяться своими навыками, мнениями, своим отношением к злободневным проблемам, которые будут обсуждаться на форуме. Мы постарались привлечь наиболее значимых специалистов и профессионалов в этой сфере. Очень надеемся, что этот форум получится конструктивным, и по итогам этой работы у нас появятся новые цели, возможности и инициативы», - сказал ректор МАГУ Андрей Сергеев.

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На пленарном заседании форума внимание участников было обращено на возможности современной молодежи, ее творческие и профессиональные перспективы. Разговор шёл о тех трудностях, с которыми сталкиваются студенты, и о том как им удается принимать решения в различных областях студенческой жизни.

На открытии форума заместитель министра образования Мурманской области Екатерина Панькова, отметила тот факт, что МАГУ стал одним из опорных вузов страны.

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«За последние годы МАГУ сделал качественный рывок в образовании и развитии. Сегодня вся работа направлена на развитие нашего региона. Это все не просто дается. Поэтому мы должны не просто получить название опорного вуза, мы должны его заслужить тем, как и кого мы готовим, а самое главное привлечь студент не просто остаться учиться в регионе, но и работать. Только от студентов зависит будущее нашего региона», - сказала Екатерина Панькова.

В ходе форума работают семь секции, направленные на освещение различных аспектов молодежной и студенческой жизни. Кроме того, состоится мастер-класс «Профилактика депрессии как фактора зависимости». В рамках работы этой секции на парковке МАГУ размещен «Автобус доверия».

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