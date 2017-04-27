Региональный форум «Молодежь Арктики» проходит в Мурманске

27 Апреля 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в стенах Мурманского государственного арктического университета проходит второй региональный форум «Молодежь Арктики». Целью форума является обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного и Арктической зоны России. Мероприятия направлены на поиск и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества. На форуме активно обсуждаются актуальные вопросы профилактики экстремизма, терроризма и распространения наркотических веществ.

«Для студентов это возможность обменяться своими навыками, мнениями, своим отношением к злободневным проблемам, которые будут обсуждаться на форуме. Мы постарались привлечь наиболее значимых специалистов и профессионалов в этой сфере. Очень надеемся, что этот форум получится конструктивным, и по итогам этой работы у нас появятся новые цели, возможности и инициативы», - сказал ректор МАГУ Андрей Сергеев.

На пленарном заседании форума внимание участников было обращено на возможности современной молодежи, ее творческие и профессиональные перспективы. Разговор шёл о тех трудностях, с которыми сталкиваются студенты, и о том как им удается принимать решения в различных областях студенческой жизни.

На открытии форума заместитель министра образования Мурманской области Екатерина Панькова, отметила тот факт, что МАГУ стал одним из опорных вузов страны.

«За последние годы МАГУ сделал качественный рывок в образовании и развитии. Сегодня вся работа направлена на развитие нашего региона. Это все не просто дается. Поэтому мы должны не просто получить название опорного вуза, мы должны его заслужить тем, как и кого мы готовим, а самое главное привлечь студент не просто остаться учиться в регионе, но и работать. Только от студентов зависит будущее нашего региона», - сказала Екатерина Панькова.

В ходе форума работают семь секции, направленные на освещение различных аспектов молодежной и студенческой жизни. Кроме того, состоится мастер-класс «Профилактика депрессии как фактора зависимости». В рамках работы этой секции на парковке МАГУ размещен «Автобус доверия».