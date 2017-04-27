Карельских шестиклассников заставили убираться в учительском туалете

27 Апреля 2017 года, 16:00

КАРЕЛИЯ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — Родители ученика Чалнинской школы в Карелии намерены обратиться к министру образования республики с жалобой.

Как сообщает «Губернiя Daily», родители возмущены случаем, когда учительница русского языка и литературы заставила двух школьников убирать мандариновые корки из унитаза в учительском туалете.

По словам мамы одного из пострадавших школьников, кто-то разбросал в школьной рекреации и учительском туалете очистки от мандаринов. Ученики шестого класса находились недалеко от рекреации и ждали начала урока. Когда прозвенел звонок, педагог поинтересовалась, кто в классе дежурный, и отправила дежурных учеников — мальчика и девочку — убирать рекреацию. Потом она сделала совок из пластиковой бутылки и велела убирать корки из унитаза. А когда возмущенные родители обратились к директору, та решила объявить ученику благодарность за уборку туалета.

Фото: LiveInternet