В мурманской школе 57 прошел урок электробезопасности

28 Апреля 2017 года, 14:32

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета и специалисты отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» провели урок электробезопасности для третьеклассников 57-й мурманской школы.

Ребятам напомнили основные правила безопасного обращения с электричеством, показали видеоролики, демонстрирующие, какую опасность энергообъекты могут представлять для здоровья и жизни человека. Школьников предупредили о том, как правильно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к оборванным проводам.

Участникам урока были вручены тетради и закладки с правилами электробезопасности. Для школьной библиотеки работники энергокомпании предоставили детские книги об электроэнергетике.

Напомним, ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ПАО «Россети») открыла два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Также на официальном сайте МРСК Северо-Запада действует специальный образовательный портал «Экономное электричество», созданный специалистами энергокомпании. Изучив яркий интерактивный онлайн-справочник, посетители портала могут проверить свои знания по энергосбережению и в наглядной форме узнать о способах экономии электроэнергии, тепла и воды в быту.