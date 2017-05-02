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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 12:40

Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии


НИЖНИЙ НОВГОРОД/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Нижнем Новгороде в государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина завершилась XXVI всероссийская олимпиада школьников по географии. Заключительный этап собрал 206 участников из 60 субъектов России.

Мурманскую область представили победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии Петр Барышкин – 10-классник Мурманского политехнического лицея, и его научный руководитель – учитель географии Елена Почикеева.

В течение недели старшеклассников ожидали серьёзные испытания. Это теоретический тур с решением географических задач. Полевой тур, где школьники демонстрировали своё умение применять знания для решения географических задач в реальных полевых условиях. Полигоном для практического тура стал один из старопромышленных районов города. И тестовый тур – 30 тестовых заданий.

В состав жюри вошли преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла и Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Мурманчанин Петр Барышкин получил диплом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, ценный подарок и специальный приз за лучшее решение на полевом туре.

Ребята также посетили Нижегородский кремль, планетарий, приняли участие в мастер-классах от сотрудников музейного комплекса «Город мастеров» Городца. Программу подготовили студенты-волонтеры Мининского университета, а для наставников – Ассоциация учителей географии Нижегородской области.

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