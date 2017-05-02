Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии

02 Мая 2017 года, 12:40

НИЖНИЙ НОВГОРОД/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Нижнем Новгороде в государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина завершилась XXVI всероссийская олимпиада школьников по географии. Заключительный этап собрал 206 участников из 60 субъектов России.

Мурманскую область представили победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии Петр Барышкин – 10-классник Мурманского политехнического лицея, и его научный руководитель – учитель географии Елена Почикеева.

В течение недели старшеклассников ожидали серьёзные испытания. Это теоретический тур с решением географических задач. Полевой тур, где школьники демонстрировали своё умение применять знания для решения географических задач в реальных полевых условиях. Полигоном для практического тура стал один из старопромышленных районов города. И тестовый тур – 30 тестовых заданий.

В состав жюри вошли преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла и Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Мурманчанин Петр Барышкин получил диплом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, ценный подарок и специальный приз за лучшее решение на полевом туре.

Ребята также посетили Нижегородский кремль, планетарий, приняли участие в мастер-классах от сотрудников музейного комплекса «Город мастеров» Городца. Программу подготовили студенты-волонтеры Мининского университета, а для наставников – Ассоциация учителей географии Нижегородской области.