Прокуратура против банкоматов и кофейных аппаратов в МГТУ

02 Мая 2017 года, 14:14

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура нашла нарушения в деятельности Мурманского государственного технического университета. Речь идёт о распоряжении закрепленным за вузом на праве оперативного управления недвижимым имуществом.

«Выявлен факт отсутствия согласия собственника имущества (Российской Федерации в лице Межрегионального Территориального Управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия) на совершение сделок по распоряжению имуществом», - говорится в сообщении.

Как пояснили «Би-порту» в МГТУ, камне преткновения стали площади университета, выделенные под банкоматы, кофейные аппараты и аппараты с продуктами питания. Общая площадь предоставленных под данные цели автоматов составляет 5, 9 кв.м.

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении должностного лица университета возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ. Дело направленно для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 1 Первомайского судебного района. В адрес руководства вуза внесено представление.

В пресс-службе МГТУ агентству также сообщили, что с начала года в университете прошло пять проверок контролирующих ведомств. На май текущего года назначено еще пять.