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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Прокуратура против банкоматов и кофейных аппаратов в МГТУ
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 14:14

Прокуратура против банкоматов и кофейных аппаратов в МГТУ


МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура нашла нарушения в деятельности Мурманского государственного технического университета. Речь идёт о распоряжении закрепленным за вузом на праве оперативного управления недвижимым имуществом.

«Выявлен факт отсутствия согласия собственника имущества (Российской Федерации в лице Межрегионального Территориального Управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия) на совершение сделок по распоряжению имуществом», - говорится в сообщении.

Как пояснили «Би-порту» в МГТУ, камне преткновения стали площади университета, выделенные под банкоматы, кофейные аппараты и аппараты с продуктами питания. Общая площадь предоставленных под данные цели автоматов составляет 5, 9 кв.м.

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении должностного лица университета возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ. Дело направленно для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 1 Первомайского судебного района. В адрес руководства вуза внесено представление.

В пресс-службе МГТУ агентству также сообщили, что с начала года в университете прошло пять проверок контролирующих ведомств. На май текущего года назначено еще пять.

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