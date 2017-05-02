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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами фронтовой газеты «Северная вахта»
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 17:21

Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами фронтовой газеты «Северная вахта»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – 89 оцифрованных номеров газеты «Северная вахта» за 1941 год появились в электронной библиотеке «Кольский Север». Это стало возможно благодаря сотрудничеству Мурманской областной научной библиотеки и Военно-морского музея Северного флота Министерства обороны России.

«Северная вахта» – ежедневная краснофлотская газета Беломорской военной флотилии, входившей в состав Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Первый номер издания вышел 2 сентября 1941 года.

Беломорская военная флотилия защищала морские коммуникации и побережье в Белом море, восточной части Баренцева моря и Арктике. Экипажи и воинские части обеспечивали проводку союзных конвоев.

Газета «Северная вахта» мобилизовывала воинов-североморцев на упорную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, рассказывала о подвигах защитников Заполярья, об опыте лучших экипажей. В ней публиковали очерки, репортажи и статьи такие известные советские писатели, как Юрий Герман и Владимир Беляев.

Цифровые копии «Северной вахты», а также других газет периода Великой Отечественной войны доступны в электронной библиотеке «Кольский Север».

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В Мурманске представили «Кольский Север»
 
 
 
 
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