Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами фронтовой газеты «Северная вахта»

02 Мая 2017 года, 17:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – 89 оцифрованных номеров газеты «Северная вахта» за 1941 год появились в электронной библиотеке «Кольский Север». Это стало возможно благодаря сотрудничеству Мурманской областной научной библиотеки и Военно-морского музея Северного флота Министерства обороны России.

«Северная вахта» – ежедневная краснофлотская газета Беломорской военной флотилии, входившей в состав Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Первый номер издания вышел 2 сентября 1941 года.

Беломорская военная флотилия защищала морские коммуникации и побережье в Белом море, восточной части Баренцева моря и Арктике. Экипажи и воинские части обеспечивали проводку союзных конвоев.

Газета «Северная вахта» мобилизовывала воинов-североморцев на упорную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, рассказывала о подвигах защитников Заполярья, об опыте лучших экипажей. В ней публиковали очерки, репортажи и статьи такие известные советские писатели, как Юрий Герман и Владимир Беляев.

Цифровые копии «Северной вахты», а также других газет периода Великой Отечественной войны доступны в электронной библиотеке «Кольский Север».