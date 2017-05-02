Мончегорскую вечернюю школу могут закрыть

МОНЧЕГОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В редакцию «Би-порта» обратился житель Мончегорска, который сообщил, что Министерство образования Мурманской области планирует закрыть мончегорскую вечернюю школу №2.
«Решения еще нет, известно будет в лучшем случае в конце мая. Сейчас вопрос идет о том, чтобы ее оставить. Мы не планируем никуда переезжать и надеемся, что разум у нашего руководства восторжествует», – рассказала агентству Галина Михайлова, директор школы. Она добавила, что причиной возможного закрытия является «кризис, экономия».
«Би-порт» надеется получить комментарий регионального Министерства образования в ближайшее время.