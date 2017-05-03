О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске

03 Мая 2017 года, 10:10

СЕВЕРОМОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — В общественной приемной Министерства обороны РФ на Северном флоте пройдёт личный приём по вопросам поступления и трудоустройства в Нахимовское училище. Приём состоится 4 мая, вести его будет ведущий инспектор Минобороны России по вопросам организации работы Нахимовского училища в Мурманске Алексей Максимчук. По информации «Би-порта», Максимчук может возглавить заполярный филиал училища.

Во время приема, который пройдет в североморском Доме офицеров флота в 14:00, можно будет задать любые вопросы, касающиеся зачисления детей в филиал «Нахимовки», а также возможного трудоустройства, сообщают «Североморские вести».

Решение о строительстве было принято в сентябре прошлого года. В конце февраля состоялась торжественная закладка камня на площадке филиала училища.