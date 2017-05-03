О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Захар Прилепин: Каждому воздастся по заслугам!
 
 
 
 

Курсы валют 03.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3767
-0,2464
1 USD
Доллар США
56,9518
-0,0320
1 EUR
Евро
62,1515
0,1075
10 NOK
Норвежских крон
66,2839
-0,4356
10 SEK
Шведских крон
64,4040
-0,0129
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.3 м/с
давление 769.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске
03 Мая 2017, 10:10
О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске
Руководство Мурманска отчиталось о своих доходах
03 Мая 2017, 09:47
Руководство Мурманска отчиталось о своих доходах
Мончегорскую вечернюю школу могут закрыть
03 Мая 2017, 09:38
Мончегорскую вечернюю школу могут закрыть
Пекарей апатитского ресторана по ночам держат взаперти
03 Мая 2017, 08:25
Пекарей апатитского ресторана по ночам держат взаперти
 
 
 
 

Самое читаемое

Женщина, сбитая на переходе в Мончегорске, скончалась в больнице
02 Мая 2017, 14:40
Военнослужащий пытался ограбить банк в Мурманской области
02 Мая 2017, 15:40
Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии
02 Мая 2017, 12:40
Смертность опережает рождаемость в Мурманской области
02 Мая 2017, 14:56
Торговцев боеприпасами задержали в Мурманской области
02 Мая 2017, 18:19
Пекарей апатитского ресторана по ночам держат взаперти
03 Мая 2017, 08:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 10:10

О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске


СЕВЕРОМОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — В общественной приемной Министерства обороны РФ на Северном флоте пройдёт личный приём по вопросам поступления и трудоустройства в Нахимовское училище. Приём состоится 4 мая, вести его будет ведущий инспектор Минобороны России по вопросам организации работы Нахимовского училища в Мурманске Алексей Максимчук. По информации «Би-порта», Максимчук может возглавить заполярный филиал училища.

Во время приема, который пройдет в североморском Доме офицеров флота в 14:00, можно будет задать любые вопросы, касающиеся зачисления детей в филиал «Нахимовки», а также возможного трудоустройства, сообщают «Североморские вести».

Решение о строительстве было принято в сентябре прошлого года. В конце февраля состоялась торжественная закладка камня на площадке филиала училища.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Изощрённым способом пытались передать наркотики в ревдинскую колонию
2.
«Шевроле» столкнулся с «Рено» в Кировске
3.
Житель Мончегорска пять месяцев истязал двух женщин
4.
Суд оставил в силе приговор мурманскому наркоторговцу
5.
Детский сад в Североморске-3 будет построен к концу этого года
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта