Победители и призеры Чемпионатов по профессиональному мастерству получат денежные награды

03 Мая 2017 года, 13:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило утвердить порядок поощрения победителей и призеров отборочных, национальных и международных Чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также их наставников.

За первое место в национальных Чемпионатах устанавливается выплата в размере 100 тысяч рублей, за второе место – 75 тысяч, за третье место – 50 тысяч. Победители и призеры международных Чемпионатов будут получать 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Наставникам денежное поощрение будет выплачиваться в размере 50% от денежного поощрения победителей или призеров Чемпионата.

Победители и призеры отборочных соревнований на право участвовать в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Раша») и их наставники из числа направленных от региона будут награждаться дипломами губернатора и ценными подарками.