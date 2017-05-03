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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Победители и призеры Чемпионатов по профессиональному мастерству получат денежные награды
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 13:25

Победители и призеры Чемпионатов по профессиональному мастерству получат денежные награды


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило утвердить порядок поощрения победителей и призеров отборочных, национальных и международных Чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также их наставников.

За первое место в национальных Чемпионатах устанавливается выплата в размере 100 тысяч рублей, за второе место – 75 тысяч, за третье место – 50 тысяч. Победители и призеры международных Чемпионатов будут получать 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Наставникам денежное поощрение будет выплачиваться в размере 50% от денежного поощрения победителей или призеров Чемпионата.

Победители и призеры отборочных соревнований на право участвовать в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Раша») и их наставники из числа направленных от региона будут награждаться дипломами губернатора и ценными подарками.

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