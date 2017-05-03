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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Школьники из Мурманска участвуют во всероссийской акции «Письмо победы»
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 18:10

Школьники из Мурманска участвуют во всероссийской акции «Письмо победы»


МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманские школьники принимают участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» и готовят письма «в прошлое» – членам своих семей, родственникам, которые трудились в тылу, пережили блокаду, эвакуацию, погибли, защищая Родину.

«Акция вышла на финишную прямую, уже написано более 2 тысяч писем», - рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина.

Ребята изучают семейные архивы, собирают материалы, участвуют в классных часах, уроках мужества. Например, недавно такое занятие прошло в школе № 5. Ученики и педагоги этой школы создали собственную электронную книгу памяти.

«Благодаря акции ребята смогли понять, прочувствовать, какой ценой далась Победа, и сохранить память о героях», - говорит директор школы Ирина Ускова.

Каждое письмо юные мурманчане оформляют с душой и словами благодарности павшим героям. Все письма, подготовленные мурманскими школьниками, будут позже объединены в большую электронную книгу.

АГМ

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