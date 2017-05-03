Школьники из Мурманска участвуют во всероссийской акции «Письмо победы»

03 Мая 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманские школьники принимают участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» и готовят письма «в прошлое» – членам своих семей, родственникам, которые трудились в тылу, пережили блокаду, эвакуацию, погибли, защищая Родину.

«Акция вышла на финишную прямую, уже написано более 2 тысяч писем», - рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина.

Ребята изучают семейные архивы, собирают материалы, участвуют в классных часах, уроках мужества. Например, недавно такое занятие прошло в школе № 5. Ученики и педагоги этой школы создали собственную электронную книгу памяти.

«Благодаря акции ребята смогли понять, прочувствовать, какой ценой далась Победа, и сохранить память о героях», - говорит директор школы Ирина Ускова.

Каждое письмо юные мурманчане оформляют с душой и словами благодарности павшим героям. Все письма, подготовленные мурманскими школьниками, будут позже объединены в большую электронную книгу.

АГМ