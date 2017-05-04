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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие сборной российских школьников в одном из самых престижных в мире форуме талантов
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 12:30

Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие сборной российских школьников в одном из самых престижных в мире форуме талантов

20РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - В конце апреля подведены итоги отборочного конкурса на участие в международном конкурсе «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» (2017 Asia-Pacific Forum for Science Talented), который пройдет в Китайской Республике (Тайвань) 29 июня – 8 июля.

По результатам отбора, в российскую команду лучших школьников России, которые в этом году представят нашу страну на одном из самых престижных в мире конкурсов, вошли учащиеся из разных городов страны, где работают предприятия «ЕвроХима», СУЭК и СГК: Даниил Амелин г. Новомосковск, Павел Хакимов г. Ленинск-Кузнецкий, Мигран Шароян г. Кемерово, Глеб Голинг г. Барнаул, Пётр Коробейников и Илья Шафф г. Киселёвск. Ребята победили в отборочном туре на который было подано более 150 заявок. Поездку на международный конкурс российской сборной полностью профинансирует Фонд Андрея Мельниченко.

Организатором «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» является Министерство образования Тайваня. В форуме примут участие школьники стран азиатско-тихоокеанского региона, а также стран Европы (всего около 20 стран). Темой форума 2017 года объявлено «Воображение и будущие ученые».

Школьники – участники форума объединяются в межнациональные команды по 5-6 человек для выполнения исследовательского проекта. По окончании вводного курса, который включает лекции и мастер-классы ведущих специалистов и выездные мероприятия на IT-компании Тайваня, школьники должны с использованием выданного им инженерного оборудования реализовать собственный проект. При этом от них требуется преодолеть языковой барьер межнационального общения (в команде не может быть двух человек из одной страны), продемонстрировать креативные навыки и навыки работы в команде. 5 июля каждая команда должна защитить свой проект перед экспертами. Помимо научной стороны, каждая национальная команда должна подготовить и представить культурную композицию для знакомства других учащихся с культурными традициями своей страны.

Напомним, что Фонд Андрея Мельниченко также организует и финансирует конкурсное участие школьников Сибири в Детском научном лагере Московского государственного университета «Ланат». Также Фонд организовал финал конкурса «Ученые будущего», два победителя из Кемерова и Барнаула в мае этого года отправятся в США для участия в суперфинале конкурса.

Андрей Мельниченко – российский предприниматель и меценат, основатель и основной акционер компаний «ЕвроХим» (минеральные удобрения), СУЭК (угольная отрасль), и СГК (энергетика), каждая из которых является лидером в своей отрасли.

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