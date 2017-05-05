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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » К Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция в педагогическом колледже
 
 
 
 
06 Мая 2017 года, 17:00

К Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция в педагогическом колледже


МУРМАНСК/ 6 мая - «Хотят ли русские войны?...» - театрализованно-музыкальная постановка под таким названием состоялась в Мурманском педагогическом колледже. Она была приурочена празднованию 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне и прошла в рамках открытого заседания литературной гостиной «Вдохновение».

Студенты представили музыкально-поэтический рассказ о тех событиях. «Язык цифр скуп. Но вслушайтесь и представьте...Если бы мы захотели почтить одной минутой молчания каждого из погибших в Великую Отечественную войну советских людей, то человечеству пришлось бы онеметь на 20 миллионов минут, на 38 с лишним лет молчания, спрессованных из трагических поминальных мгновений...», - такими словами началось мероприятие.

«Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою... И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны...», - звучали строки из стихотворения Евгения Евтушенко.

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И вот со сцены на зрителей уже смотрят не современные студенты, а выпускники Мурманского педагогического техникума того «грозового» 1941 года. 21 июня у многих был выпускной вечер, а 22 июня должен был стать обычным выходным днем... Выпускники мечтали, как совсем скоро войдут в класс к своим ученикам и на всю жизнь станут для каждого из них первым учителем. Будущие воспитатели собирались связать свою жизнь с совсем еще маленькими детьми и стать для них проводниками в счастливый мир детства. Но все мечты перекроила война. Директор техникума Михаил Филиппов, преподаватели и выпускники ушли на фронт, где проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. Многие трудились в тылу, в госпиталях.

В мини-сценках, с помощью танцев, стихов и песен студенты показали историю той войны — страшной и жестокой. Солдаты знали, что многих ожидает смерть - может быть, уже завтра. Но всё же были на войне шутки, пелись и весёлые песни. Задорные песни тех лет звучали и во время театрализованной постановки.

В конце мероприятия были озвучены имена наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и чьи имена остались в названиях улиц, памятниках, обелисках. Завершилась встреча минутой молчания.

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