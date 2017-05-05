К Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция в педагогическом колледже

06 Мая 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 6 мая - «Хотят ли русские войны?...» - театрализованно-музыкальная постановка под таким названием состоялась в Мурманском педагогическом колледже. Она была приурочена празднованию 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне и прошла в рамках открытого заседания литературной гостиной «Вдохновение».

Студенты представили музыкально-поэтический рассказ о тех событиях. «Язык цифр скуп. Но вслушайтесь и представьте...Если бы мы захотели почтить одной минутой молчания каждого из погибших в Великую Отечественную войну советских людей, то человечеству пришлось бы онеметь на 20 миллионов минут, на 38 с лишним лет молчания, спрессованных из трагических поминальных мгновений...», - такими словами началось мероприятие.

«Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою... И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны...», - звучали строки из стихотворения Евгения Евтушенко.

И вот со сцены на зрителей уже смотрят не современные студенты, а выпускники Мурманского педагогического техникума того «грозового» 1941 года. 21 июня у многих был выпускной вечер, а 22 июня должен был стать обычным выходным днем... Выпускники мечтали, как совсем скоро войдут в класс к своим ученикам и на всю жизнь станут для каждого из них первым учителем. Будущие воспитатели собирались связать свою жизнь с совсем еще маленькими детьми и стать для них проводниками в счастливый мир детства. Но все мечты перекроила война. Директор техникума Михаил Филиппов, преподаватели и выпускники ушли на фронт, где проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. Многие трудились в тылу, в госпиталях.

В мини-сценках, с помощью танцев, стихов и песен студенты показали историю той войны — страшной и жестокой. Солдаты знали, что многих ожидает смерть - может быть, уже завтра. Но всё же были на войне шутки, пелись и весёлые песни. Задорные песни тех лет звучали и во время театрализованной постановки.

В конце мероприятия были озвучены имена наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и чьи имена остались в названиях улиц, памятниках, обелисках. Завершилась встреча минутой молчания.