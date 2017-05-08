Регулярные драки между мончегорскими школьниками привлекли внимание прокуратуры

10 Мая 2017 года, 09:22

МОНЧЕГОРСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверку деятельности мончегорской школы №8 с углубленным изучением английского языка. Как выяснилось, работники учреждения не предпринимали мер по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций между учащимися.

«В феврале, марте и апреле текущего года в здании школы между учениками возникали конфликты, в ходе которых несколькими несовершеннолетними были получены телесные повреждения, что послужило поводом для их обращения в Мончегорскую городскую больницу», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес директора МБОУ «СОШ №8» внесено представление. Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города.