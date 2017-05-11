Специалисты Колэнерго провели урок электробезопасности в детском саду №12 поселка Мурмаши

12 Мая 2017 года, 11:25

МУРМАШИ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета и отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») провели в старшей группе детского сада №12 поселка Мурмаши урок электробезопасности.

Юным северянам рассказали о важности осторожного обращения с электрическим током для сохранения здоровья и жизни. Также дети посмотрели мультипликационные фильмы, рассказывающие о правилах электробезопасности дома и на улице.

В качестве наглядной агитационной продукции детсадовцы получили в подарок комиксы-раскраски, в доступной форме описывающие основные правила безопасного обращения с электричеством.

В уроке приняли участие двадцать воспитанников сада в возрасте 5-6 лет.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных и дошкольных учреждениях Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

В рамках этой программы МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») создано два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.