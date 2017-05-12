Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище

12 Мая 2017 года, 12:12

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня, 12 мая, общественная приёмная Министерства обороны России на Северном флоте организует личный приём граждан по вопросам поступления в мурманский филиал Нахимовского училища. На вопросы организации работы Нахимовского училища в городе Мурманске ответит ведущий инспектор Минобороны России Алексей Максимчук, который, по данным «Би-порт», может возглавить филиал. Во время приёма можно будет задать любые вопросы, касающиеся зачисления детей в учебное заведение, а также возможности трудоустройства, сообщают в областном правительстве.

Приём пройдет в 14:00 в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске. Ранее «Би-порт» сообщал об условиях поступления в Нахимовское училище. Прием в филиал в Мурманске осуществляется на конкурсной основе. Заявления о приеме на обучение подают мальчики, годные по состоянию здоровья и имеющие соответствующее образование.

В связи с незавершенным строительством филиала в Мурманске, в этом году кандидатам на поступление в заявлении необходимо указать, в каком городе — Санкт-Петербург, Севастополь или Владивосток — предполагает данный кандидат проходить вступительные испытания.

Напомним, что в этом году в училище будут сформированы 5, 6 и 7 классы, со следующего же года поступить смогут только ребята, закончившие 4 класс. Список кандидатов размещается для всеобщего доступа на сайте училища в середине июня. Вступительные испытания проводятся с 1 по 15 июля.