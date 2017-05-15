Ученики попрощались с начальной школой

15 Мая 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу в школе №5 юные мурманчане попрощались с начальной школой.

«Мы сегодня выпускаем 75 четвероклассников, — отметила директор школы №5 Ирина Ускова. — Но все эти дети снова наши, ведь практически все они продолжат здесь учебу. Сегодня они прощаются с первой, очень ответственной и важной ступенью. В эти четыре года завязывается дружба, появляется ответственное отношение к учебе. В детях раскрываются замечательные таланты: у нас есть и спортсмены, и танцоры, и певцы. Кроме того, наши ученики отлично показывают себя на предметных олимпиадах».

На празднике прозвучало много добрых слов, напутствий, поздравлений. Ребятам вручили почетные грамоты, а родителям – благодарственные письма. Подарком для всех присутствующих стало выступление воспитанниц школьной танцевальной студии «Джем Клуб».

АГМ