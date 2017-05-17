Юные программисты получили сертификаты 1С

17 Мая 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - 16 мая состоялся выпускной у мурманских ребят, освоивших второй модуль курса «Основы программирования на языке Java» в Учебно-тренинговом классе Центра консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс»). Курсы для школьников проводятся по всероссийской программе 1С: Клуб программистов.

Начинающие IT-специалисты научились создавать свои первые игровые приложения, работать с файловой системой и базой данных, создавать веб-страницы.

«Я считаю, что программист – одна из самых интересных и востребованных профессий. Идет глобальная компьютеризация, скоро в каждом доме все обставят умной электроникой, и для каждого из множества гаджетов потребуются адекватные программы – а значит и люди, которые их напишут, – поделился ученик курсов Евгений Волощук. – Думаю, через 30 лет необходимо будет каждому знать основы программирования для элементарной настройки или ремонта простейших домашних устройств. Как сейчас – залить бензин в машину или поменять иглу в швейной машинке. На курсах я понял, как вообще все работает, что такое массивы, схемы и алгоритмы, HTML, какова структура web-страницы, научился делать простую анимированную игру».

Впереди у школьников еще 2 модуля для завершения полного курса. Третий модуль стартует в июле. Также в сентябре в Центре консалтинговых проектов начнутся курсы по основам WEB-программирования.

Подробности и запись на бесплатные пробные занятия по программированию для школьников доступны на странице проекта, а также по телефону 69-27-00.