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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Юные программисты получили сертификаты 1С
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 13:40

Юные программисты получили сертификаты 1С


МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - 16 мая состоялся выпускной у мурманских ребят, освоивших второй модуль курса «Основы программирования на языке Java» в Учебно-тренинговом классе Центра консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс»). Курсы для школьников проводятся по всероссийской программе 1С: Клуб программистов.

Начинающие IT-специалисты научились создавать свои первые игровые приложения, работать с файловой системой и базой данных, создавать веб-страницы.

«Я считаю, что программист – одна из самых интересных и востребованных профессий. Идет глобальная компьютеризация, скоро в каждом доме все обставят умной электроникой, и для каждого из множества гаджетов потребуются адекватные программы – а значит и люди, которые их напишут, – поделился ученик курсов Евгений Волощук. – Думаю, через 30 лет необходимо будет каждому знать основы программирования для элементарной настройки или ремонта простейших домашних устройств. Как сейчас – залить бензин в машину или поменять иглу в швейной машинке. На курсах я понял, как вообще все работает, что такое массивы, схемы и алгоритмы, HTML, какова структура web-страницы, научился делать простую анимированную игру».

Впереди у школьников еще 2 модуля для завершения полного курса. Третий модуль стартует в июле. Также в сентябре в Центре консалтинговых проектов начнутся курсы по основам WEB-программирования.

Подробности и запись на бесплатные пробные занятия по программированию для школьников доступны на странице проекта, а также по телефону 69-27-00.

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