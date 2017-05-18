Команда Мурманского педагогического колледжа – победитель 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций

18 Мая 2017 года, 19:35

Сборная Мурманского педагогического колледжа заняла первое место в 53 Спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций региона среди команд девушек! Об этом было объявлено на совещании в Министерстве образования и науки Мурманской области, посвящённом подведению спортивных итогов 2016-2017 учебного года.

В нём приняли участие специалисты муниципальных органов, курирующие вопросы физкультуры и спорта, представители администрации спортивных и общеобразовательных школ, учителя и преподаватели физического воспитания. Вела совещание первый заместитель министра образования и науки Ирина Ковшира.

На встрече обсуждались вопросы организационно-методического обеспечения физкультурно-спортивной работы, приобщения обучающихся и студентов к здоровому образу жизни, развития сети спортивных клубов в образовательных организациях и другие аспекты работы в этом направлении.

На совещании были также подведены итоги 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций. По результатам соревнований, которые проходили в течение всего учебного года, Мурманский педагогический колледж занял Iместо! Напомним, в зачёт Спартакиады проходили состязания по легкоатлетическому двоеборью, спортивному многоборью, волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам и плаванию. Сборные студентов 1-4 курсов колледжа успешно выступили во всех видах соревнований и по их итогам стали победителями 53 Спартакиады!

Мурманский педагогический колледж уже третий год подряд занимает высшее место в этих состязаниях благодаря слаженной работе преподавателей физического воспитания, трудолюбию, талантам студентов. На совещании команде и преподавателям были вручены заслуженные награды - почетный кубок и грамоты.