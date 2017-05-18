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Сари
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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Команда Мурманского педагогического колледжа – победитель 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 19:35

Команда Мурманского педагогического колледжа – победитель 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций

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Сборная Мурманского педагогического колледжа заняла первое место в 53 Спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций региона среди команд девушек! Об этом было объявлено на совещании в Министерстве образования и науки Мурманской области, посвящённом подведению спортивных итогов 2016-2017 учебного года.

В нём приняли участие специалисты муниципальных органов, курирующие вопросы физкультуры и спорта, представители администрации спортивных и общеобразовательных школ, учителя и преподаватели физического воспитания. Вела совещание первый заместитель министра образования и науки Ирина Ковшира.

На встрече обсуждались вопросы организационно-методического обеспечения физкультурно-спортивной работы, приобщения обучающихся и студентов к здоровому образу жизни, развития сети спортивных клубов в образовательных организациях и другие аспекты работы в этом направлении.

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На совещании были также подведены итоги 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций. По результатам соревнований, которые проходили в течение всего учебного года, Мурманский педагогический колледж занял Iместо! Напомним, в зачёт Спартакиады проходили состязания по легкоатлетическому двоеборью, спортивному многоборью, волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам и плаванию. Сборные студентов 1-4 курсов колледжа успешно выступили во всех видах соревнований и по их итогам стали победителями 53 Спартакиады!

Мурманский педагогический колледж уже третий год подряд занимает высшее место в этих состязаниях благодаря слаженной работе преподавателей физического воспитания, трудолюбию, талантам студентов. На совещании команде и преподавателям были вручены заслуженные награды - почетный кубок и грамоты.

 

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