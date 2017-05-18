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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске выберут Королеву выпускного
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 09:35

В Мурманске выберут Королеву выпускного

3 2МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ - В универмаге «Волна» 20 мая в 14:00 состоится финал конкурса «Королева выпускного». Экспертное жюри, в составе которого ведущие стилисты города Анна Дюбарь и Елена Мусихина выберут двух финалисток, которых ждёт сказочное преображение с помощью команды профессиональных визажистов, парикмахеров и стилистов. Победительница по итогам зрительского голосования получит сертификат номиналом 20 тысяч рублей на шоппинг в универмаге «Волна».

«Одно из самых важных событий в жизни любой девушки — это конечно же выпускной. К сожалению, не каждая школьница может придумать себе образ, который был бы запоминающимся, но в тоже время элегантным и утонченным. Поэтому мы собрали команду лучших профессионалов города, которые помогут нашим финалисткам преобразиться. Мы считаем, что главный приз — это возможность действительно почувствовать себя королевой выпускного и поверить в себя. А в качестве приятного бонуса победительница получит сертификат в размере 20 тысяч рублей на шоппинг в универмаге «Волна», — отмечают организаторы конкурса.

Отбор участниц проводился с 1 по 18 мая. Девушке достаточно было загрузить свою фотографию в конкурсный альбом в официальной ВК-группе универмага «Волна» и написать, почему именно она достойна преображения. Всего в конкурсе приняли участие 45 девушек.

Все участницы будут приглашены на финальное шоу, которое состоится 20 мая в 14:00 в универмаге «Волна». Зрителей ждёт грандиозный праздник с конкурсами и подарками, мастер-классы по макияжу, причёскам и стилю, а также показ новой коллекции специально для последнего звонка и выпускного от магазинов LOVE REPUBLIC и «Дамский Каприз».

Подобные мероприятия уже стали традиционными. Так, в декабре 2016 года мурманчанки приняли участие в конкурсе «Сказочное преображение», по итогам которого две финалистки приобрели новые образы от профессионалов в области стиля и красоты.

Подробности в группе универмага «Волна».

 

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