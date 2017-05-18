В Мурманске выберут Королеву выпускного

19 Мая 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ - В универмаге «Волна» 20 мая в 14:00 состоится финал конкурса «Королева выпускного». Экспертное жюри, в составе которого ведущие стилисты города Анна Дюбарь и Елена Мусихина выберут двух финалисток, которых ждёт сказочное преображение с помощью команды профессиональных визажистов, парикмахеров и стилистов. Победительница по итогам зрительского голосования получит сертификат номиналом 20 тысяч рублей на шоппинг в универмаге «Волна».

«Одно из самых важных событий в жизни любой девушки — это конечно же выпускной. К сожалению, не каждая школьница может придумать себе образ, который был бы запоминающимся, но в тоже время элегантным и утонченным. Поэтому мы собрали команду лучших профессионалов города, которые помогут нашим финалисткам преобразиться. Мы считаем, что главный приз — это возможность действительно почувствовать себя королевой выпускного и поверить в себя. А в качестве приятного бонуса победительница получит сертификат в размере 20 тысяч рублей на шоппинг в универмаге «Волна», — отмечают организаторы конкурса.

Отбор участниц проводился с 1 по 18 мая. Девушке достаточно было загрузить свою фотографию в конкурсный альбом в официальной ВК-группе универмага «Волна» и написать, почему именно она достойна преображения. Всего в конкурсе приняли участие 45 девушек.

Все участницы будут приглашены на финальное шоу, которое состоится 20 мая в 14:00 в универмаге «Волна». Зрителей ждёт грандиозный праздник с конкурсами и подарками, мастер-классы по макияжу, причёскам и стилю, а также показ новой коллекции специально для последнего звонка и выпускного от магазинов LOVE REPUBLIC и «Дамский Каприз».

Подобные мероприятия уже стали традиционными. Так, в декабре 2016 года мурманчанки приняли участие в конкурсе «Сказочное преображение», по итогам которого две финалистки приобрели новые образы от профессионалов в области стиля и красоты.

Подробности в группе универмага «Волна».