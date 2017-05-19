Уроки «Арктика — фасад России» пройдут в школах Мурманской области

19 Мая 2017 года, 11:00

СЕВЕРОМОРСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня в школах по всей Мурманской области пройдут тематические уроки «Арктика – фасад России». Мероприятия проходят в рамках «Арктика – фасад России».

Цель уроков — повышение осведомленности учеников о природе, истории исследования и освоения Арктики, задачах современного освоения макрорегиона. Отмечается, что проведение урока приурочено к одной из важнейших дат в истории освоения Арктики: 21 мая 2017 года исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции «Северный полюс» под руководством легендарного полярника И.Д. Папанина.

Как сообщают в областном правительстве, глава региона Марина Ковтун примет участие в уроке, который пройдет в Мурманском политехническом музее.