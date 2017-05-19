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20 мая в Мурманске состоится ежегодная акция «Ночь музеев»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Уроки «Арктика — фасад России» пройдут в школах Мурманской области
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 11:00

Уроки «Арктика — фасад России» пройдут в школах Мурманской области


СЕВЕРОМОРСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня в школах по всей Мурманской области пройдут тематические уроки «Арктика – фасад России». Мероприятия проходят в рамках «Арктика – фасад России».

Цель уроков — повышение осведомленности учеников о природе, истории исследования и освоения Арктики, задачах современного освоения макрорегиона. Отмечается, что проведение урока приурочено к одной из важнейших дат в истории освоения Арктики: 21 мая 2017 года исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции «Северный полюс» под руководством легендарного полярника И.Д. Папанина.

Как сообщают в областном правительстве, глава региона Марина Ковтун примет участие в уроке, который пройдет в Мурманском политехническом музее.

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