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Главная » Образование » Технопарк «Кванториум» получил федеральное финансирование
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 14:00

Технопарк «Кванториум» получил федеральное финансирование


МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманская область получила федеральное финансирование проекта по созданию детского технопарка «Кванториум», об этом на заседании правительства Мурманской области заявила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Напомним, что технопарк будет открыт на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» в сентябре этого года. В начале года была разработана «дорожная карта» создания «Кванториума». Из федерального и регионального бюджетов в совокупности на приобретение оборудования технопарка предусмотрено 81,1 млн руб., еще 19 млн рублей – на модернизацию помещений «Лапландии».

Обучаться в технопарке ежегодно смогут до 800 детей, еще более 3 тысяч юных северян получат возможность посещать его в рамках ознакомительных и краткосрочных мероприятий. Кадровый состав «Кванториума» формируют специалисты, треть из которых имеют ученые степени кандидатов наук.

«Создаваемый детский технопарк – это ключевая структура модернизации системы дополнительного образования, повышения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности», - отметила в своем докладе Карпенко.

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  • С Днём ПИОНЕРИИ кванториум!!!
 
 
 
 
 
 
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