Молодые учёные прошли стажировку в МАГЭ

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
Ночь музеев в Мурманской области. Программа Ночь музеев в Мурманской области. Программа
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
 
 

Видеоновости16+

Опасный паводок. Река Роста заливает территорию компании «Мурмнаэнергосбыт»
 
 
 
 

Курсы валют 19.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,6111
1,2201
1 USD
Доллар США
57,4683
0,7300
1 EUR
Евро
63,9967
1,0399
10 NOK
Норвежских крон
67,8084
0,6712
10 SEK
Шведских крон
65,5141
0,8853
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.5 м/с
давление 756.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Абоненты «Мегафон», «Билайн» и Yota жалуются на сбои в работе сетей
19 Мая 2017, 14:08
Абоненты «Мегафон», «Билайн» и Yota жалуются на сбои в работе сетей
Технопарк «Кванториум» получил федеральное финансирование
19 Мая 2017, 14:00
Технопарк «Кванториум» получил федеральное финансирование
День славянской письменности и культуры отметят в Мурманске
19 Мая 2017, 13:08
День славянской письменности и культуры отметят в Мурманске
Мурманская область попала в ТОП-10 регионов по уровню благосостояния семей
19 Мая 2017, 11:56
Мурманская область попала в ТОП-10 регионов по уровню благосостояния семей
 
 
 
 

Самое читаемое

Обнаружено тело погибшего в Ловозерском районе мужчины
19 Мая 2017, 09:20
Водитель пострадал в массовой аварии в центре Мурманска
19 Мая 2017, 10:50
Более 600 кг «санкционки» уничтожили в Мурманской области с начала года
18 Мая 2017, 16:50
Вода из Росты подтопила котельную «Северная»
18 Мая 2017, 18:45
Туристический потенциал Крыма представят в Мурманской области
18 Мая 2017, 17:44
Растаял снег, на мурманских дорогах «заколосились» ямы
19 Мая 2017, 08:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Молодые учёные прошли стажировку в МАГЭ
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 15:30

Молодые учёные прошли стажировку в МАГЭ


МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Всю прошедшую неделю в Мурманске проходили стажировку участники всероссийского форума «Арктика. Сделано в России».

Семеро молодых учёных из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани приехали в Мурманск по приглашению Генерального директора ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» Геннадия Казанина. Сегодня в актовом зале ОАО «МАГЭ» им вручили сертификаты о прохождении практики и грамоты, удостоверяющие факт пересечения ими Полярного круга, а так же памятные подарки от Ассоциации полярников Мурманской области.

Агентство «Росмолодёжь» во второй раз привозит в Мурманск молодых людей, прошедших предварительный отбор на молодёжном форуме.

«Сказать, что ребята поражены увиденным и услышанным, – это обозначить только часть их впечатлений. – рассказывает Анна Аперян, руководитель проекта, – Они побывали на настоящем научно-исследовательском судне и пообщались с морскими геологами и геофизиками, прослушали комментарии специалистов и своими руками потрогали оборудование, встретились со студентами мурманских ВУЗов во время «круглого стола» на борту атомного ледокола-музея «Ленин» и обсудили молодёжные проблемы.

Культурно-познавательная программа тоже была замечательной, отмечают стажёры. Благодаря ОАО «МАГЭ» они смогли познакомиться с природой Кольского края, бытом коренных жителей Кольского полуострова, условиями службы морских лётчиков.

«Но конечно главное – общение со специалистами-практиками. Своим опытом с молодыми специалистами делились главный геолог ОАО «МАГЭ» Сергей Шкарубо, главный геофизик компании Сергей Павлов, руководители отделов и подразделений», – поделилась воспоминаниями Татьяна Харченко.

«Теперь День полярника – и мой праздник!», – считает Альберт Галиакберов, молодой геолог из Казани.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Участники международного форума «Арктика. Сделано в России» пройдут стажировку в МАГЭ
2.
Норвежские специалисты прошли стажировку в Минприроды Мурманской области
3.
В Апатитах обсудят использование современных информационных технологий в ботанических исследованиях
4.
В Полярных Зорях прошла стажировка педагогов «Школы Росатома»
5.
Ученые обнаружили новые места зимовок вьюрков и кайров
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта