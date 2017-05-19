Молодые учёные прошли стажировку в МАГЭ

19 Мая 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Всю прошедшую неделю в Мурманске проходили стажировку участники всероссийского форума «Арктика. Сделано в России».

Семеро молодых учёных из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани приехали в Мурманск по приглашению Генерального директора ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» Геннадия Казанина. Сегодня в актовом зале ОАО «МАГЭ» им вручили сертификаты о прохождении практики и грамоты, удостоверяющие факт пересечения ими Полярного круга, а так же памятные подарки от Ассоциации полярников Мурманской области.

Агентство «Росмолодёжь» во второй раз привозит в Мурманск молодых людей, прошедших предварительный отбор на молодёжном форуме.

«Сказать, что ребята поражены увиденным и услышанным, – это обозначить только часть их впечатлений. – рассказывает Анна Аперян, руководитель проекта, – Они побывали на настоящем научно-исследовательском судне и пообщались с морскими геологами и геофизиками, прослушали комментарии специалистов и своими руками потрогали оборудование, встретились со студентами мурманских ВУЗов во время «круглого стола» на борту атомного ледокола-музея «Ленин» и обсудили молодёжные проблемы.

Культурно-познавательная программа тоже была замечательной, отмечают стажёры. Благодаря ОАО «МАГЭ» они смогли познакомиться с природой Кольского края, бытом коренных жителей Кольского полуострова, условиями службы морских лётчиков.

«Но конечно главное – общение со специалистами-практиками. Своим опытом с молодыми специалистами делились главный геолог ОАО «МАГЭ» Сергей Шкарубо, главный геофизик компании Сергей Павлов, руководители отделов и подразделений», – поделилась воспоминаниями Татьяна Харченко.

«Теперь День полярника – и мой праздник!», – считает Альберт Галиакберов, молодой геолог из Казани.