Мурманские школьники – победители всероссийских олимпиад

19 Мая 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников мурманские ребята заняли три призовых места. Сегодня они встретились с депутатами Совета депутатов Мурманска.

Учащийся 11 класса гимназии №3 Данил Шкатов стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в Архангельске.

«Участие в олимпиаде – это не базовые знания, которые преподаются в школе в рамках учебника, это все вне этих рамок, – рассказал Данил. – Поэтому для того, чтобы победить в этой олимпиаде, получить преимущество при поступлении, пришлось хорошо потрудиться».

Девятиклассник из школы №49 Константин Жучков стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в городе Перми.

Учащийся 10 класса физико-математического профиля Мурманского политехнического лицея Петр Барышкин стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии в Нижнем Новгороде. Петр был также награжден специальным призом от спонсора олимпиады компании «Навител» за лучшее прохождение заданий на полевом туре.

Победители и призеры заключительного этапа получили дипломы, дающие право на поступление при наличии аттестата без экзаменов в любой вуз России по профилю олимпиады и были награждены специальной премией Правительства России.

«Эти дети будущее нашего города, нашей страны, – отметил депутат Совета депутатов Виктор Хабаров. – Городские власти ведут огромную работу по поддержке талантливых школьников, предоставляется возможность самореализации обучающимся каждой общеобразовательной школы Мурманска».

АГМ