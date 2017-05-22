Более 20 тысяч детей Мурманской области отдохнут летом в рамках оздоровительной кампани

23 Мая 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В 2017 году организованным отдыхом будет охвачено 37,5 тысячи детей Мурманской области, в том числе 22 тысячи детей в период летней оздоровительной кампании. По словам министра образования Натальи Карпенко, две трети ребят будут отдыхать за пределами региона, в том числе на побережьях Черного и Азовского морей. Первый выезд запланирован на 29 и 30 мая в Анапу и Новороссийск.

В Мурманской области этим летом будут работать 99 оздоровительных лагерей, которые примут 8,5 тысяч детей. Работать они начнут в начале июня.

Всего в текущем году на проведение детской оздоровительной кампании выделено 275,5 млн рублей.