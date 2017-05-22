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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Более 20 тысяч детей Мурманской области отдохнут летом в рамках оздоровительной кампани
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 08:35

Более 20 тысяч детей Мурманской области отдохнут летом в рамках оздоровительной кампани


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В 2017 году организованным отдыхом будет охвачено 37,5 тысячи детей Мурманской области, в том числе 22 тысячи детей в период летней оздоровительной кампании. По словам министра образования Натальи Карпенко, две трети ребят будут отдыхать за пределами региона, в том числе на побережьях Черного и Азовского морей. Первый выезд запланирован на 29 и 30 мая в Анапу и Новороссийск.

В Мурманской области этим летом будут работать 99 оздоровительных лагерей, которые примут 8,5 тысяч детей. Работать они начнут в начале июня.

Всего в текущем году на проведение детской оздоровительной кампании выделено 275,5 млн рублей.

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