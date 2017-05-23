В Мурманском индустриальном колледже обсудили перспективы развития сварочного производства в Мурманской области

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Проведение встреч с представителями работодателей и социальными партнерами стали традиционными в Мурманском индустриальном колледже.
19 мая 2017 года в Мурманском индустриальном колледже совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области организован и проведен круглый стол.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы перспектив развития сварочного производства в Мурманской области и значения средств индивидуальной защиты в сварочном производстве.
В работе круглого стола приняли участие: Устинов Сергей Борисович, заместитель генерального директора Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, представители «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», ПАО «Мурманский морской торговый порт», ФГУП «Атомфлот», «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», филиал «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», ОАО «Мурманское морское пароходство», ПАО «Мурманская ТЭЦ», судоремонтное предприятие ООО «Морской прибой», ГК «Восток-сервис», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота», ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».
Проведен конкурс сварочных работ среди студентов 2-4 курсов Мурманского индустриального колледжа. Победитель Агеев Игорь и участники Замшев Дмитрий, Шатнюк Алексей и Салынин Александр награждены дипломами Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и памятными подарками от ГК «Восток-сервис».
Студентам от представителей работодателей поступили предложения по трудоустройству по окончанию колледжа.