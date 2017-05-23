Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей

23 Мая 2017 года, 13:34

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на «День открытых дверей», который состоится 26 мая 2017 года (пятница) с 14-00 часов по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80, актовый зал.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально-технической базой колледжа, кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях и специальностях, получаемых в колледже, жизни и учебе наших студентов.

Приемная комиссия колледжа работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 16 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24.