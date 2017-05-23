День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже

23 Мая 2017 года, 14:22

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманский педагогический колледж приглашает будущих абитуриентов и их родителей 27 мая на День открытых дверей.

Откроет встречу студенческая агитбригада «Новые кадры», которая представит собравшимся музыкальное выступление с рассказом о колледже и профессиях учителя и воспитателя. Представитель администрации колледжа познакомит абитуриентов с историей образовательного учреждения, его традициями, расскажет о программах среднего профессионального образования и правилах приёма в Мурманский педагогический колледж.

На Дне открытых дверей все присутствующие смогут получить исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы.

Приоритеты колледжа — диплом государственного образца, трудоустройство выпускников, бесплатное обучение, поступление без стресса.

Начало в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5, аудитория 217 (актовый зал).