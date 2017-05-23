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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске пройдет квест «1942. Партизанскими тропами»
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 15:30

В Мурманске пройдет квест «1942. Партизанскими тропами»


МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоится всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». Квест, который пройдёт 3 июня, является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией.

По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты. Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

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