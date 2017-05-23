В Мурманске пройдет квест «1942. Партизанскими тропами»

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоится всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». Квест, который пройдёт 3 июня, является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией.
По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты. Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.