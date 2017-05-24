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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В мурманской гимназии №8 с нового учебного года начнется профильное обучение портовиков и логистов
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 12:42

В мурманской гимназии №8 с нового учебного года начнется профильное обучение портовиков и логистов


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - В текущем учебном году ПАО «ММТП» и гимназия №8 провели эксперимент по факультативному обучению девятиклассников азам портового дела. Этот проект вызвал большой интерес со стороны гимназистов и их родителей. Ребята с удовольствием участвовали в экскурсиях, учились работать на тренажерах, получали начальные знания о работе сложного логистического комплекса, каким сегодня является порт.

Опыт оказался успешным. Профильное обучение по программе «Транспортная логистика» решено продолжить, открыв с 1 сентября уже специализированный профильный 10-й класс на базе гимназии №8.

«Наш порт является для Мурманска одним из главных градообразующих предприятий. Именно портовая деятельность всегда была для Мурманска его экономической специализацией. Мы считаем, что проект профильного обучения портовому делу поможет старшеклассникам определиться с профессиональным выбором, получить нужную и востребованную на рынке труда специальность, быть успешными на своей малой родине, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ММТП» Сергей Руденко.

Это будет первый в Мурманске, а возможно и в России опыт открытия профильного класса с региональной специализацией – портовое дело. За лето базовое предприятие – Мурманский морской торговый порт – проведет ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса и поможет с формированием учебной программы. В нее предполагается включить дополнительные занятия по иностранному языку, основам логистики, менеджменту и маркетингу и другие специальные дисциплины. Практические занятия будут проводиться на базе Учебно-курсового комбината ПАО «ММТП», а теорию будущим портовикам станут преподавать квалифицированные преподаватели Мурманского Арктического государственного университета. Договор об этом уже заключен между ПАО «ММТП» и МАГУ.

По окончании обучения буден проведен экзамен для отбора абитуриентов в МАГУ. Выпускники профильного класса ПАО «ММТП» получат специальное направление в университет для получения высшего образования по направлению «Транспортная логистика».

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