3053 выпускника Мурманской области сдадут ЕГЭ в 2017 году

24 Мая 2017 года, 15:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - В 2017 году на участие в ЕГЭ в основной период зарегистрировано 3053 выпускника текущего года, 284 выпускника прошлых лет и 96 студентов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила министр образования Наталья Карпенко. По её словам все больше выпускников выбирают наукоемкие предметы: физику сдает каждый третий, информатику и ИКТ, так же, как и биологию, выбрал каждый пятый.

«Это говорит о том, что наши выпускники ориентированы на естественнонаучные и технические направления продолжения образования, что совпадает с теми направлениями профильного обучения, которые мы реализуем в регионе», – отметила Наталия Карпенко.

Для проведения ЕГЭ в этом году будет задействовано 29 пунктов проведения экзамена. Все они – за исключением двух пунктов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях – будут оснащены онлайн-видеонаблюдением.