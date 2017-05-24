Выпускники мурманских школ выйдут на площадь Пять углов

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - На центральной площади «Пять углов» 25 мая состоится традиционный городской праздник «Последний звонок». Торжественная церемония прощания со школой откроется в 14:00 акцией школьных знамён и праздничным шоу под открытым небом.
В концертно-развлекательной программе свои хиты для участников праздника исполнят лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования.
Впервые концертно-развлекательную программу для выпускников и гостей праздника проведут сами выпускники.