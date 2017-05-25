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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » «День открытых ворот» пройдёт в МАГУ
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 14:20

«День открытых ворот» пройдёт в МАГУ


МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - 27 мая с 11 до 14 часов по адресу пр. Ленина д. 57 (в саду во дворе учебного корпуса МАГУ) будет проходить «День открытых ворот». В это время любой желающий сможет полюбоваться цветущими подснежниками, ирисами, крокусами, вечнозелеными растениями, принять участие в мастер-классах по посадке кустарников и подготовке рассады, посмотреть на растения изнутри под микроскопом и опытным путем понять, из чего в старину делали чернила. Кроме того, будет проводиться запись на участие в программе «Цветы родному городу», в рамках которой каждый желающий сможет бесплатно получить посадочный материал декоративных многолетников и ценные советы по озеленению (количество участников ограничено).

Вход бесплатный!

Во время мероприятия будет проходить сбор средств для лечения Кирилла Подгаецкого представителями фонда «Руки жизни».

Мероприятие состоится при любой погоде!

Контактное лицо – Меньшакова Мария Юрьевна тел. 8-902-133-96-90.

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