«День открытых ворот» пройдёт в МАГУ

25 Мая 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - 27 мая с 11 до 14 часов по адресу пр. Ленина д. 57 (в саду во дворе учебного корпуса МАГУ) будет проходить «День открытых ворот». В это время любой желающий сможет полюбоваться цветущими подснежниками, ирисами, крокусами, вечнозелеными растениями, принять участие в мастер-классах по посадке кустарников и подготовке рассады, посмотреть на растения изнутри под микроскопом и опытным путем понять, из чего в старину делали чернила. Кроме того, будет проводиться запись на участие в программе «Цветы родному городу», в рамках которой каждый желающий сможет бесплатно получить посадочный материал декоративных многолетников и ценные советы по озеленению (количество участников ограничено).

Вход бесплатный!

Во время мероприятия будет проходить сбор средств для лечения Кирилла Подгаецкого представителями фонда «Руки жизни».

Мероприятие состоится при любой погоде!

Контактное лицо – Меньшакова Мария Юрьевна тел. 8-902-133-96-90.