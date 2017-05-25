В центре Мурманска прозвенел последний звонок

25 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске на площади Пять углов в 14:00 начался городской праздник «Последний звонок».

Торжественная церемония началась с массового флешмоба школьных знамён и праздничного шоу под открытым небом. Лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования подготовили концертную программу с песнями и танцами.

«У вас впереди дорога взрослой жизни, по которой вам предстоит пройти уже самостоятельно. Желаю успехов во всех начинаниях, какими бы недостижимыми они не казались, уверенности и оптимизма. Вы будущее Мурманска, а значит, и нашей страны!» – поздравил выпускников в своем письме депутат Государственной думы Алексей Веллер.

В этом году праздник впервые провели сами выпускники. Последний звонок дали Андрей Мартьянов, выпускник лицея №2, и Софья Балашова, ученица 1Б класса школы №36.

«Вы приходите на смену нашему поколению, и того, какие решения вы будете принимать, зависит жизнь нашего города. Я уверен, вы справитесь со всеми трудностями, потому что вы молоды, энергичны, полны сил и желания изменить эту жизнь к лучшему!», – обратился к собравшимся мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.