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Сари
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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В центре Мурманска прозвенел последний звонок
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 17:10

В центре Мурманска прозвенел последний звонок


МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске на площади Пять углов в 14:00 начался городской праздник «Последний звонок».

Торжественная церемония началась с массового флешмоба школьных знамён и праздничного шоу под открытым небом. Лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования подготовили концертную программу с песнями и танцами.

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«У вас впереди дорога взрослой жизни, по которой вам предстоит пройти уже самостоятельно. Желаю успехов во всех начинаниях, какими бы недостижимыми они не казались, уверенности и оптимизма. Вы будущее Мурманска, а значит, и нашей страны!» – поздравил выпускников в своем письме депутат Государственной думы Алексей Веллер.

В этом году праздник впервые провели сами выпускники. Последний звонок дали Андрей Мартьянов, выпускник лицея №2, и Софья Балашова, ученица 1Б класса школы №36.

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«Вы приходите на смену нашему поколению, и того, какие решения вы будете принимать, зависит жизнь нашего города. Я уверен, вы справитесь со всеми трудностями, потому что вы молоды, энергичны, полны сил и желания изменить эту жизнь к лучшему!», – обратился к собравшимся мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.

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