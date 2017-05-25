«Седов» оборвал последнюю нить с Мурманском

26 Мая 2017 года, 12:05

РОССИЯ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Завершена процедура передачи барка «Седов» в оперативное управление Калининградского государственного технического университета. Об этом сообщили в пресс-службе МГТУ. Теперь флот калининградского вуза представлен двумя учебно-парусными судами: «Крузенштерн» и «Седов».

«Калининградский технический университет получил свидетельство о праве собственности на судно на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации, – объяснил ректор МГТУ Сергей Агарков. – Несмотря на то, что это грустное для МГТУ и всех мурманчан событие, хочется пожелать успехов КГТУ в этой очень почетной и ответственной миссии судовладельца, а экипажу УПС «Седов» и курсантам – семи футов под килем и попутного ветра в предстоящей навигации».

Теперь мурманским курсантам придётся платить за прохождение морской практики за счёт собственных средств. Это связано с грядущим созданием в Мурманске опорного вуза на базе Мурманского арктического государственного университета путём присоединения к нему МГТУ. Финансирование практики за счет федеральных средств, выделяемых Росрыболовству в рамках государственного задания по требованиям бюджетного законодательства, будет запрещено.