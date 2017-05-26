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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске состоится молодёжный литературный квест
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 16:00

В Мурманске состоится молодёжный литературный квест


МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Читай страна», которая пройдет 27 мая. Главная цель акции – повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом. В этот день в детско-юношеской библиотеке пройдут мероприятия для любителей книг всех возрастов.

Так, в 12:00 начнется молодежный литературный квест. Участникам предстоит расшифровать названия известных книг, вспомнить знаменитые цитаты, рассказать о ближайших библиотеках, выполнить интерактивное задание. Также командам будет предложено разместить в социальной сети «Инстаграм» юмористическую видеозапись, демонстрирующую сплоченность участников. Победителями квеста станут две команды: та, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста, и команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество времени.

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