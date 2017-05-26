В Мурманске состоится молодёжный литературный квест

26 Мая 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Читай страна», которая пройдет 27 мая. Главная цель акции – повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом. В этот день в детско-юношеской библиотеке пройдут мероприятия для любителей книг всех возрастов.

Так, в 12:00 начнется молодежный литературный квест. Участникам предстоит расшифровать названия известных книг, вспомнить знаменитые цитаты, рассказать о ближайших библиотеках, выполнить интерактивное задание. Также командам будет предложено разместить в социальной сети «Инстаграм» юмористическую видеозапись, демонстрирующую сплоченность участников. Победителями квеста станут две команды: та, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста, и команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество времени.