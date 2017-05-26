В Мурманской области стартует ЕГЭ

29 Мая 2017 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области сегодня начинается основной период проведения единого государственного экзамена. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сегодня 580 выпускников сдают информатику и ИКТ, 124 выпускника сдают географию.

В 2017 году на участие в ЕГЭ в основной период зарегистрировано 3053 выпускника текущего года, а также 284 выпускника прошлых лет, 96 студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году в Мурманской области будет задействовано 29 пунктов проведения экзамена.

Фото: newinform.com