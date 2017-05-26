Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профобразование

Колледж Мурманского арктического государственного университета приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профессиональное образование по следующим специальностям:
- 38.02.06 Финансы - (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация – финансист.
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация - специалист по земельно-имущественным отношениям.
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация – юрист.
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – (срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – техник по информационным системам.
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – (срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – техник по компьютерным системам.
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - (срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – дизайнер.
Приём документов с 01 июня
по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, каб. 116
тел. (8152) 21-39-52, 21-38-00
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