Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профобразование
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Дорогам Мурманска – «неуд». Общественники измерили глубину ям
 
 
 
 

Курсы валют 27.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0677
-0,3749
1 USD
Доллар США
56,7560
0,2008
1 EUR
Евро
63,6689
0,0500
10 NOK
Норвежских крон
67,6714
-0,2783
10 SEK
Шведских крон
65,4157
0,0778
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.1 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Глава Минприроды Мурманской области Эльвира Макарова освобождена от должности
26 Мая 2017, 14:01
Глава Минприроды Мурманской области Эльвира Макарова освобождена от должности
Мурманчане могут отправить свои предложения по благоустройству зоны отдыха на Семеновском озере
26 Мая 2017, 13:11
Мурманчане могут отправить свои предложения по благоустройству зоны отдыха на Семеновском озере
«Седов» оборвал последнюю нить с Мурманском
26 Мая 2017, 12:05
«Седов» оборвал последнюю нить с Мурманском
На 2017 год запланировано провести капремонт в 467 многоквартирных домах
26 Мая 2017, 11:09
На 2017 год запланировано провести капремонт в 467 многоквартирных домах
 
 
 
 

Самое читаемое

В центре Мурманска произошло столкновение автомобилей – есть пострадавшие
28 Мая 2017, 14:09
В Мурманске сгорел автобус
29 Мая 2017, 08:10
В Мурманске знаками отличия наградили лучших пограничников области
28 Мая 2017, 15:20
22-летний мурманчанин похитил в гостях украшения стоимостью 35 тысяч
28 Мая 2017, 13:15
Мурманск: прогноз отключений на 29 мая
28 Мая 2017, 19:40
День защиты детей встретят акцией «Мой мыльный Мурманск»
28 Мая 2017, 18:48
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профобразование
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 11:32

Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профобразование


Колледж Мурманского арктического государственного университета приглашает выпускников 9-х классов получить среднее профессиональное образование по следующим специальностям:

  • 38.02.06 Финансы - (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация – финансист.
  • 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация - специалист по земельно-имущественным отношениям.
  • 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (срок обучения 2 года 10 мес.), квалификация – юрист.
  • 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)(срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – техник по информационным системам.
  • 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы(срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – техник по компьютерным системам.
  • 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - (срок обучения 3 года 10 мес.), квалификация – дизайнер.

Приём документов с 01 июня

по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, каб. 116

тел. (8152) 21-39-52, 21-38-00

 

Лицензия 90ЛО1 № 0008882 рег. № 1854 выдана 30.12.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта