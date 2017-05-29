Первые экзамены в Мурманской области прошли без нарушений

30 Мая 2017 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - 29 июня прошел ЕГЭ по двум предметам – информатике и ИКТ и географии. Работали 20 пунктов проведения экзамена, один, находящийся в отдаленной местности, – в режиме оффлайн. Экзамен прошел в штатном режиме.

В экзамене по информатике и ИКТ в Мурманской области приняли участие 492 человека, по географии – 78 человек. Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано. На данный момент идет обработка бланков ответов, к работе приступают эксперты предметных комиссий.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 14 июня 2017 года.