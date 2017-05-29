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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Первые экзамены в Мурманской области прошли без нарушений
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 10:52

Первые экзамены в Мурманской области прошли без нарушений


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - 29 июня прошел ЕГЭ по двум предметам – информатике и ИКТ и географии. Работали 20 пунктов проведения экзамена, один, находящийся в отдаленной местности, – в режиме оффлайн. Экзамен прошел в штатном режиме.

В экзамене по информатике и ИКТ в Мурманской области приняли участие 492 человека, по географии – 78 человек. Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано. На данный момент идет обработка бланков ответов, к работе приступают эксперты предметных комиссий.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 14 июня 2017 года.

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