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Главная » Образование » Финский предприниматель собрал 30000 евро, чтобы школьники изучали русский язык
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 14:50

Финский предприниматель собрал 30000 евро, чтобы школьники изучали русский язык


ФИНЛЯНДИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В школе Салмела в северном муниципалитете Соткамо (Финляндия) после годичного перерыва вновь стали изучать русский язык. Это стало возможным благодаря пожертвованию от местных предпринимателей.

Самую значительную сумму передал Антти Кела, пишет Yle. Большая часть денег, 6000 евро в год, будет потрачена на обучение русскому языку.

Представители муниципальных властей заверяют, что ученики смогут изучать русский до конца общеобразовательной основной школы, независимо от того, продолжат ли бизнесмены оказывать финансовую помощь.

Предприниматель Антти Кела, в свою очередь, обещает, что проблем с финансовой поддержкой не будет. В соответствии с инструкциями, обнародованными Управлением образования и Агентством свободной конкуренции и защиты прав потребителей, школа или другое учебное заведение не должны быть зависимыми от спонсоров.

Матти Лахтинен из Управления образования подчеркивает, что спонсор или другой донор не должен ставить условия, касающиеся содержания обучения.

Антти Кела рад тому, что сразу девять учеников из одного класса проявили интерес к изучению русского языка. Он отмечает важность знания русского.

«Количество русскоязычных работников будет сильно увеличиваться, например, в строительной сфере. Нам нужны финны, владеющие русским, потому что он будет языком общения», – отметил Кела.

Фото: © РИА Новости

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