МГТУ вошел в международный рейтинг сильнейших вузов России

30 Мая 2017 года, 19:14

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет занял 161 место (рейтинг ССС) среди российских вузов по качеству образования в Академическом Рейтинге университетов.

Рейтинг включает оценки, в зависимости от соответствия качества образования вуза европейским стандартам по версии Европейской Научно-промышленной палаты, от высшей категории – класс АА+, до минимальной – класс С.

Лучшими вузами страны с максимальным классом признаны Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa и Московский физико-технический институт (МФТИ).

В Северо-Западном федеральном округе первое место занял Санкт-Петербургский государственный университет, которому присвоен класс АА и седьмое место в общероссийском рейтинге.

Напомним, что МГТУ после вхождения в состав объединённого опорного вуза при Мурманском арктическом государственном университете вероятнее всего станет Морской академией.

Ранее МГТУ лишился учебного барка «Седов» – теперь он официально сменит порт приписки с Мурманска на Калининград.