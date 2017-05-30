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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » МГТУ вошел в международный рейтинг сильнейших вузов России
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 19:14

МГТУ вошел в международный рейтинг сильнейших вузов России

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МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет занял 161 место (рейтинг ССС) среди российских вузов по качеству образования в Академическом Рейтинге университетов.

Рейтинг включает оценки, в зависимости от соответствия качества образования вуза европейским стандартам по версии Европейской Научно-промышленной палаты, от высшей категории – класс АА+, до минимальной – класс С.

Лучшими вузами страны с максимальным классом признаны Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa и Московский физико-технический институт (МФТИ).

В Северо-Западном федеральном округе первое место занял Санкт-Петербургский государственный университет, которому присвоен класс АА и седьмое место в общероссийском рейтинге.

Напомним, что МГТУ после вхождения в состав объединённого опорного вуза при Мурманском арктическом государственном университете вероятнее всего станет Морской академией.

Ранее МГТУ лишился учебного барка «Седов» – теперь он официально сменит порт приписки с Мурманска на Калининград.

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