Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!

01 Июня 2017 года, 09:25

Уважаемые выпускники 11-х классов!

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает абитуриентов по программе подготовки специалистов среднего звена на бюджетной (бесплатной) основе по выбранной вами специальности.

Прием осуществляется на первый курс, однако впоследствии вам в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 ФЗ № 273-ФЗ может быть установлен индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОП СПО в порядке, установленном локальными актами учебного заведения.

Бесплатное качественное образование получить реально!

Приемная комиссия работает по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до ост. «Фестивальная» (МСЧ Севрыба)

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.