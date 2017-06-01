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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » ЕГЭ по математике базового уровня прошел в штатном режиме
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 16:35

ЕГЭ по математике базового уровня прошел в штатном режиме


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Первый из обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников прошел 31 мая в соответствии с расписанием на 29 пунктах проведения экзаменов.

В Мурманской области экзамен прошел в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. За наличие мобильного телефона удален один участник.

В ЕГЭ приняли участие 2399 человек. Во время проведения экзамена велось видеонаблюдение и прямая трансляция на сайт «Смотри ЕГЭ». Работал региональный ситуационный центр.

С 2015 года, в соответствии с Концепцией развития математического образования в России и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни.

«Задания по математике базового уровня направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Для успешной сдачи экзамена необходимо получить не менее трех баллов по пятибалльной шкале. Участники ЕГЭ имеют право выбрать экзамен базового или профильного уровней, либо сдавать оба экзамена», - напомнила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Успешная сдача математики базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный уровень математики необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзамен по математике профильного уровня пройдет 2 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут узнать не позднее 14 июня.

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