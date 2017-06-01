1866 выпускников школ Мурманской области сдают ЕГЭ по математике профильного уровня

02 Июня 2017 года, 10:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Единый государственный экзамен по математике профильного уровня сегодня пишут 1866 выпускников школ Мурманской области. Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Для получения аттестата и поступления в вузы необходимо набрать 27 баллов.

Для сдачи экзамена задействовано 26 пунктов его проведения. Во всех пунктах организовано видеонаблюдение в онлайн режиме. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 16 июня.