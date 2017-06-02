В Мурманском педагогическом коллеже начала работу приёмная комиссия

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2017 года
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Когда весна придёт?
 
 
 
 

Курсы валют 02.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,7974
0,2203
1 USD
Доллар США
56,5373
-0,1503
1 EUR
Евро
63,5310
0,1203
10 NOK
Норвежских крон
67,1122
-0,0293
10 SEK
Шведских крон
65,0078
0,0416
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

8.5 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Родителей с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе в Мурманске
02 Июня 2017, 12:33
Родителей с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе в Мурманске
Фестиваль «Териберская волна» отменён
02 Июня 2017, 11:55
Фестиваль «Териберская волна» отменён
Сильный ветер и мокрый снег сохранятся в Мурманской области до конца суток
02 Июня 2017, 11:05
Сильный ветер и мокрый снег сохранятся в Мурманской области до конца суток
Финал шоу «Холостяк»
02 Июня 2017, 10:00
Финал шоу «Холостяк»
 
 
 
 

Самое читаемое

Дорога в Териберку закрыта. Лето в Мурманской области
01 Июня 2017, 15:50
На Беринга загорелась маршрутка
01 Июня 2017, 14:05
Дорога до Спутника закрыта
01 Июня 2017, 18:20
Под проект НОВАТЭКа в Мурманской области будет заключен спецконтракт
01 Июня 2017, 16:40
Родителей с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе в Мурманске
02 Июня 2017, 12:33
Чайхану «СУМАХ» проверят после инцидента с детьми-инвалидами
02 Июня 2017, 12:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманском педагогическом коллеже начала работу приёмная комиссия
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 13:50

В Мурманском педагогическом коллеже начала работу приёмная комиссия


МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже начался приём документов на обучение по очной и заочной форме. Документы принимаются по четырем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

В этом году на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 145 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 80.

Приём в колледж осуществляется на конкурсной основе аттестатов абитуриентов без дополнительных экзаменов. В приёмной комиссии напомнили, что существует возможность подачи документов в электронном виде.

Полный перечень документов, необходимых для поступления, размещён на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту». Подробную информацию можно узнать в приёмной комиссии в Мурманске по адресу: ул. Володарского, д.5. Режим работы в будние дни с 10.00 до 16.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Выходной – воскресенье. Телефон: (8152) 42-01-78.

Прием документов будет осуществляться по 15 августа.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта