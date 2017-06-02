В Мурманском педагогическом коллеже начала работу приёмная комиссия

02 Июня 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже начался приём документов на обучение по очной и заочной форме. Документы принимаются по четырем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

В этом году на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 145 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 80.

Приём в колледж осуществляется на конкурсной основе аттестатов абитуриентов без дополнительных экзаменов. В приёмной комиссии напомнили, что существует возможность подачи документов в электронном виде.

Полный перечень документов, необходимых для поступления, размещён на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту». Подробную информацию можно узнать в приёмной комиссии в Мурманске по адресу: ул. Володарского, д.5. Режим работы в будние дни с 10.00 до 16.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Выходной – воскресенье. Телефон: (8152) 42-01-78.

Прием документов будет осуществляться по 15 августа.