Барк «Седов» выйдет в рейс 16 июня

02 Июня 2017 года, 16:50

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Выход в рейс барка «Седов» согласно графику, утверждённому Росрыболовством, запланирован на 16 июня 2017 года. Судно отправится из порта Светлый. Сейчас на его борту находятся 104 практиканта.

«Маршрут «Седова» во многом совпадает с маршрутом «Крузенштерна» из-за совместного участия в международной регате больших парусных судов. По окончании учебной навигации 17 августа барк вновь вернётся в Калининградскую область для проведения ремонтных работ и подготовки к рейсам следующего года», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Мурманского государственного технического университета.

Напомним, исходя из распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 апреля, бывшее судно МГТУ было закреплено на праве оперативного управления за Калининградским государственным техническим университетом с согласия правопреемника. Таким образом, изменилась география оперативного управления, сам же парусник по-прежнему остаётся в собственности Федерального агентства по рыболовству.

В перспективе учебное судно будет совершать три учебных рейса, ежегодно предоставляя место практики не менее 340 курсантам со всей России. Основа финансирования содержания барка по-прежнему будет состоять из средств государственного бюджета.