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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Барк «Седов» выйдет в рейс 16 июня
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 16:50

Барк «Седов» выйдет в рейс 16 июня


КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Выход в рейс барка «Седов» согласно графику, утверждённому Росрыболовством, запланирован на 16 июня 2017 года. Судно отправится из порта Светлый. Сейчас на его борту находятся 104 практиканта.

«Маршрут «Седова» во многом совпадает с маршрутом «Крузенштерна» из-за совместного участия в международной регате больших парусных судов. По окончании учебной навигации 17 августа барк вновь вернётся в Калининградскую область для проведения ремонтных работ и подготовки к рейсам следующего года», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Мурманского государственного технического университета.

Напомним, исходя из распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 апреля, бывшее судно МГТУ было закреплено на праве оперативного управления за Калининградским государственным техническим университетом с согласия правопреемника. Таким образом, изменилась география оперативного управления, сам же парусник по-прежнему остаётся в собственности Федерального агентства по рыболовству.

В перспективе учебное судно будет совершать три учебных рейса, ежегодно предоставляя место практики не менее 340 курсантам со всей России. Основа финансирования содержания барка по-прежнему будет состоять из средств государственного бюджета.

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