Более 1400 выпускников Мурманской области пишут ЕГЭ по обществознанию

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Старым Апатитам – новый храм. На открытие православной церкви побывал телеведущий Андрей Малахов
 
 
 
 

Курсы валют 03.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9456
0,2820
1 USD
Доллар США
56,6876
0,1708
1 EUR
Евро
63,6092
0,6608
10 NOK
Норвежских крон
66,9686
-0,0691
10 SEK
Шведских крон
65,2790
0,7245
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.7 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

На Северном флоте состоялось награждение победителей и призёров чемпионата по офицерскому троеборью
04 Июня 2017, 16:45
На Северном флоте состоялось награждение победителей и призёров чемпионата по офицерскому троеборью
Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста
04 Июня 2017, 13:15
Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня
04 Июня 2017, 10:05
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня
Фольклорный фестиваль в Умбе пройдет на следующих выходных
03 Июня 2017, 10:30
Фольклорный фестиваль в Умбе пройдет на следующих выходных
 
 
 
 

Самое читаемое

Евгений Паялов, пропавший после ДТП, найден мёртвым
05 Июня 2017, 10:52
Полиция разыскивает очевидцев ДТП
04 Июня 2017, 18:34
Что происходит с ценами в Мурманской области
04 Июня 2017, 19:35
Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста
04 Июня 2017, 13:15
Мурманск: прогноз отключений на 5 июня
04 Июня 2017, 19:15
Полиция города Полярные Зори разыскивает подозреваемую в хищении
04 Июня 2017, 14:31
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Более 1400 выпускников Мурманской области пишут ЕГЭ по обществознанию
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 11:06

Более 1400 выпускников Мурманской области пишут ЕГЭ по обществознанию


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Один из самых массовых экзаменов по выбору проходит 5 июня в Мурманской области. 1403 выпускника пишут сегодня ЕГЭ по обществознанию. Его итоги учитываются при поступлении в вузы на все гуманитарные специальности

Задействовано 23 пункта проведения экзаменов.

«Система онлайн-видеонаблюдения позволяет вести мониторинг экзаменов в режиме реального времени. Кроме того, работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
1866 выпускников школ Мурманской области сдают ЕГЭ по математике профильного уровня
2.
Около 800 млн рублей будет направлено на развитие Ковдора за три года
3.
Под проект НОВАТЭКа в Мурманской области будет заключен спецконтракт
4.
ЕГЭ по математике базового уровня прошел в штатном режиме
5.
Спасение утопающих в Варангер-фьорде. Завершились учения «Баренц-2017»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта