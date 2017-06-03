Более 1400 выпускников Мурманской области пишут ЕГЭ по обществознанию

05 Июня 2017 года, 11:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Один из самых массовых экзаменов по выбору проходит 5 июня в Мурманской области. 1403 выпускника пишут сегодня ЕГЭ по обществознанию. Его итоги учитываются при поступлении в вузы на все гуманитарные специальности

Задействовано 23 пункта проведения экзаменов.

«Система онлайн-видеонаблюдения позволяет вести мониторинг экзаменов в режиме реального времени. Кроме того, работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.