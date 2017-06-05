Что делать с МГТУ решали в Москве

05 Июня 2017 года, 14:15

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Проект программы развития опорного вуза, создаваемого на базе Мурманского арктического государственного университета, переименован в Концепцию. Решение было принято в Министерстве образования и науки России в рамках совещания рабочей группы. На нем ректорам мурманских университетов Андрею Сергееву и Сергею Агаркову в рамках межвузовского взаимодействия было предложено внести мотивированные изменения в проект Концепции. Они должны обеспечить гарантии подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса.

В этот раз участие в обсуждении принял Росморречфлот, для которого вопрос подготовки морских специалистов является основным. На встрече было предложено письменно обратиться в Федеральное агентство и Министерство транспорта России для представления их официальной позиции по сложившейся ситуации. Ранее технический университет Мурманска был ведомственным вузом Росрыболовства.

В настоящий момент существует три варианта развития Мурманского государственного технического университета.

В первом случае из вуза могут выделить морские подразделения и в дальнейшем создать на их базе образовательное учреждение, подведомственное Росрыболовству. Планируется, что в нем будут готовить кадры для рыбопромыслового флота и береговых предприятий отрасли.

«Такой подход поддерживает все профессиональное сообщество Северного рыбохозяйственного бассейна», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе МГТУ.

Два месяца назад Андрей Сергеев рассказал журналистам, что после объединения с МАГУ «мореходка» может стать Морской академией. Тогда при передаче МГТУ в ведение Министерства образования с последующим его присоединением к Арктическому университету рыбохозяйственные направления будут осуществляться в рамках общеуниверситетских подразделений.

Альтернативой может стать открытие на учебно-материальной базе МГТУ филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова». В нем будет осуществляться подготовка членов плавательного состава судов, обучение по другим специальностям также как и во втором варианте будет осуществляться в МАГУ.

«Какой из них в конечном итоге будет реализован, покажет время. Если ничего не изменится, то на предстоящей проектно-аналитической сессии будут обсуждаться все «за» и «против» по трем возможным вариантам», – подчеркнули в пресс-службе МГТУ.

С 14 по 15 июня в Мурманске пройдет проектно-аналитическая сессия. На ней планируется выработать общие подходы создания опорного вуза в регионе, в том числе по решению задач кадрового и научного обеспечения рыбохозяйственной отрасли Северного бассейна.

Напомним, месяц назад было подписано распоряжение о передаче МГТУ в ведение Министерства образования. Только после этого может произойти сама процедура объедения.