Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса

06 Июня 2017 года, 14:26

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Здания строящегося в Мурманске филиала Нахимовского училища обзавелись адресами. Так, учебно-административный корпус будет располагаться по адресу улица Шевченко, 30. Медицинский корпус, спальный корпус, столовая и спортивный комплекс будут располагаться по тому же адресу, но с пометкой номера корпуса. Зданию контрольно-пропускного пункта присвоили адрес улица Шевченко, 30а.

Напомним, училище откроется 1 сентября для школьников, успешно окончивших четвертый, пятый или шестой класс общеобразовательной организации, при прохождении конкурсных испытаний, в том числе по физической подготовке, а также годных по медицинским показаниям. Накануне приём желающих поступить в учебное заведение был продлён до 15 июня.