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Главная » Образование » Студенты Мурманского индустриального колледжа сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
 
 
 
 
07 Июня 2017 года, 11:35

Студенты Мурманского индустриального колледжа сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия


МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском индустриальном колледже в рамках пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области проводится демонстрационный экзамен по компетенции Сварочные технологии по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен сдают 17 студентов выпускной группы по специальности «Сварочное производство».

Знания и умения выпускников оценивает международный сертифицированный эксперт Светлана Дюкова, эксперты из числа специалистов сварочного производства ведущих предприятий Мурманской области.

Студенты выполняют задания трех модулей: сварка углеродистой стали четырех изделий тремя способами в течение трех часов; сварка алюминия неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона; сварка высоколегированной стали неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона.

При оценивании демонстрационного экзамена применяются международные критерии стандартов Ворлдскиллс. Максимальное количество баллов, которые могут получить выпускники на экзамене, составляет 68 баллов.

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