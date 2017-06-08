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Главная » Образование » Карта «Мир» получит функционал зачётной книжки
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 09:30

Карта «Мир» получит функционал зачётной книжки


РОССИЯ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Карта «Мир» в 2018 году получит функционал зачётной книжки. Об этом рассказали в Национальной системе платёжных карт. «Мир» привяжут к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами в российских школах.

«Доступ к информации будет как у преподавателей, так и у студентов. Студенты будут идентифицироваться по национальным картам», - пишут «Известия».

По словам президента участвующего в этом пилотном проекте КС-банка Владимира Грибанова, преподаватели получат право на ввод и редактирование оценок, а студенты — право на их просмотр через различные каналы доступа: интернет или мобильный телефон.

Предполагается, что предоставление студентам помимо платежного инструмента нефинансовых сервисов (транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачетная книжка и прочее) вовлечёт их в активное использование карт отечественной платёжной системы.

Общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 5 млн. По закону о переводе бюджетников на «Мир» все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года. К 2020 году карту «Мир» получат более 65 млн россиян.

По данным ВЦИОМа, 25% россиян утверждают, что не видят необходимости в карте «Мир». Еще 20% не понимают, зачем она нужна.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

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  • Особую "радость" вызывает, что теперь придется платить за МИР по 750 р., Мастеркард была по 300 р.
 
 
 
 
 
 
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